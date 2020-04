Fast zwei Monate werden Schulen und Läden geschlossen haben, bevor sie am 11. Mai nun wieder aufgehen. Der Bundesrat will die zweite Lockerungsetappe wagen. Die Normalität kehrt damit nicht zurück, so viel wissen wir bereits. Das Coronavirus bleibt unter uns und Virologen warnen, dass nur allzu schnell eine zweite Welle droht. Doch: Wie viel Normalität verträgt es nun?



Wir wollen von Ihnen wissen:

Was halten Sie davon, das Kinder bald wieder zur Schule gehen?

Was werden Sie sich wieder erlauben, wenn am 11. Mai die Läden wieder öffnen? Und den Kindern?

In einer ersten Phase der Krise schluckte die Bevölkerung behördliche Einschränkungen fast anstandslos. Welche Noten geben Sie nun der Strategie, die aus dem Lockdown hinausführen soll?

Mit was rechnen Sie in den nächsten Monaten? Mit Sommerferien? Einer Rezession?