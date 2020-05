Die 80er-Bewegung in Bern: Was ist Ihre Geschichte?

Die Jugendunruhen zu Beginn der 80er, der Kampf um das Zaffaraya und die Besetzung der Reitschule, aber auch neue Ansätze in der Drogenpolitik und weitere Initiativen in Kultur, Gesellschaft und Wirtschaft: Die Ereignisse der 80er-Jahre haben Bern bewegt. Uns interessiert: Was ist Ihre 80er-Geschichte?

Lassen Sie uns wissen:

Wie haben Sie diese Zeit in Bern erlebt? Waren Sie mittendrin in den bewegten Jugendlichen? Für welche Ziele und Ideale haben Sie gekämpft?

Oder beobachteten Sie die Bewegung eher von aussen? Wie haben Sie die Forderungen und die Protagonisten und Protagonistinnen wahrgenommen?

Was ist für Sie von der 80er-Bewegung in Bern geblieben? Wo hat sie die Stadt geprägt?

Welche Erlebnisse aus dieser Zeit sind Ihnen in Erinnerung geblieben?

Vielleicht gehören Sie aber auch zu den «Spätgeborenen»: Wie ist Ihre Sicht auf die Bewegung?

Bitte beachten Sie: Anonyme Beiträge oder Texte, die unter offensichtlich falschem Namen verfasst wurden, können wir leider nicht veröffentlichen. Ansonsten gelten im «Stadtgespräch» dieselben Regeln wie auf der «Bund»-Webseite. Diese Vorgaben finden Sie an dieser Stelle. Besten Dank für Ihr Verständnis.