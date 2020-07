Wie erleben Sie das Aareufer?

Immer mehr Leute tummeln sich in Bern am Aareufer. Die einen suchen Erholung und ärgern sich über Lärm, Kommerzialisierung und Verdrängung. Andere finden an den Uferwegen Gemeinsamkeit und Unterhaltung in Zeiten von Corona. Wir wollen von Ihnen wissen: Wie erleben Sie die Situation an der Aare?

Lassen Sie uns wissen:

Welche Bedeutung hat für Sie das Berner Aareufer?

Warum gehen Sie an oder in die Aare? Was machen Sie dort?

Wie stehen Sie zur «Belebung» des Aareufers mit Pop-up-Bars und anderen Massnahmen?

Wie erleben Sie die Situation am Aareufer? Stossen Sie auf Konflikte?

Wie liessen sich Ihrer Meinung nach diese Konflikte reduzieren?