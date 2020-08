Masken – erst verpönt, plötzlich allgegenwärtig – bald könnten sie Pflicht werden in Berner Läden. Die Diskussionen rund um die Maskenpflicht werden allerdings rasch ziemlich hitzig. Wie leben Sie mit dem Stück Stoff oder Papier im Alltag?



Wir erinnern uns noch an die Worte des ehemaligen «Mister Corona» Daniel Koch: «Das Tragen von Masken in der Öffentlichkeit bietet keinen wirklichen Schutz.» Mittlerweile gehört die Maske ins Handgepäck. Im Bus, im Zug, an vielen Arbeitsplätzen und Schulen ist sie bereits Pflicht – und ab 35 Ansteckungen pro Tag auch in Berner Läden, wie Regierungsrat Pierre Alain Schnegg dem «Bund» gegenüber sagte.

Lassen Sie uns wissen:

Wie gehen Sie mit dieser Kehrtwende in der offiziellen Meinung um?

Stört Sie die Schutzmaske im Alltag?

Oder gibt Sie Ihnen Sicherheit?

Wo tragen Sie die Maske auch ohne staatliche Verordnung?

Was ist Ihnen lieber? Papier oder Stoff?

Mittlerweile ist die Schutzmaske das Mittel erster Wahl, um einen zweiten Lockdown abzuwenden. Finden Sie das richtig?

Diskussionen rund um die Maske werden rasch ziemlich hitzig. Hat uns das Coronavirus intolerant gemacht?

Übrigens: Bereits nicht mehr im Amt meinte Daniel Koch im Juli in einem Interview: Der Bundesrat hätte die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr früher einführen sollen. Aber er hält die Maskenfrage weiterhin für überbewertet. Distanz halten sei wichtiger, als eine Maske zu tragen.

